Двое сотрудников полиции пострадали в ДТП на Украине
Киев, 20 июля, 2019, 22:19 — ИА Регнум. В Харьковской области Украины столкнулись два легковых транспортных средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Hk.npu.gov.ua
Полицейский автомобиль после ДТП
ДТП произошло на перекрестке улиц Правды и Чумацкой в городе Изюм. По последним данным, в результате инцидента пострадали двое сотрудников полиции.
«Экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками, — говорится в сообщении. — Навстречу ему … двигалось транспортное средство «Ford», который не пропустил полицейскую машину».
В настоящее время устанавливаются подробности данного происшествия.
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