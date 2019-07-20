Киев, 20 июля, 2019, 22:19 — ИА Регнум. В Харьковской области Украины столкнулись два легковых транспортных средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Hk.npu.gov.ua Полицейский автомобиль после ДТП

ДТП произошло на перекрестке улиц Правды и Чумацкой в городе Изюм. По последним данным, в результате инцидента пострадали двое сотрудников полиции.

«Экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками, — говорится в сообщении. — Навстречу ему … двигалось транспортное средство «Ford», который не пропустил полицейскую машину».

В настоящее время устанавливаются подробности данного происшествия.

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