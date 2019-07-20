Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 20 июля, 2019, 21:56 — ИА Регнум. На Ямале ремонтные работы на месте схода грузового состава завершатся ориентировочно к 2:00 по местному времени (24:00 мск). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

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Напомним, сегодня, 20 июля, в 11:30 по местному времени (9:00 мск) на железнодорожном перегоне Собь-Харп в Приуральском районе ЯНАО произошёл сход вагонов грузового поезда с рельсов. По уточненной информации произошел сход с рельс 11 вагонов. Из них два полностью опрокинулось. Состав вёз уголь и стройматериалы. Пострадавших и погибших нет.

В результате происшествия отменён поезд «Воркута — Лабытнанги», задержан рейс «Москва — Лабытнанги» (117 человек находятся в поезде, где организовано питание), рейс «Лабытнанги — Москва» (всего 176 человек, 49 человек находятся в поезде, в комнате матери и ребёнка — 8 человек, остальные разошлись по домам).

ОАО «РЖД» организовало оперативный штаб по ликвидацию последствий происшествия. На место выехала комиссия во главе с руководством Свердловской железной дороги, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».