ЦСКА обыграл «Оренбург» во втором туре чемпионата России
Москва, 20 июля, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Московский клуб ЦСКА на своем поле переиграл «Оренбург» в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла 20 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.
Футбольный мяч
В составе победителей голевыми действиями отметились Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. У проигравших мяч забил Никита Маляров.
Таким образом, после двух матчей в чемпионате России московский клуб ЦСКА имеет в активе 3 очка, «Оренбург» пока не набрал баллов.
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