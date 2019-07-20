Штат Калифорния, США, 20 июля, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли создали датасет ImageNet-A, в котором опубликовали ещё 7500 изображений, при распознавании которых искусственный интеллект ошибается практически в 98 случаях из 100. Об этом 18 июля сообщается в научной статье, опубликованной в онлайн-библиотеке препринтов ArXiv.Org.

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Ученые дополнили своими снимками одну из крупнейших открытых библиотек ImageNet, которая включает в себя прядка 14 млн изображений и аннотаций к ним, на базе которых нейросети улучшают машинное зрение и свою работу в распознавании образов.

Напомним, данного рода библиотеки создаются с целью совершенствования алгоритмов машинного зрения, так как от качества данных технологий будут зависеть в будущем человеческие жизни.