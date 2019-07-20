Рим, 20 июля, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Подводный супервулкан может вызвать 30-метровое цунами в районе Неаполя. Об этом 18 июля сообщило агентство Newsweek.

Izverzhenie-vulkana.ru Береговая линия Флегрейских полей

Итальянские учёные смоделировали последствия извержения подводного супервулкана Кампи Флегрей и воздействия вызванной им гигантской волны на прибрежье Поццуоли, Сорренто и Неаполя. Они рекомендуют включить эту ситуацию в Национальный план действий в чрезвычайных ситуациях Италии, который ранее рассматривал порядок действий лишь при наземных извержениях.

Исследования показали, что вулкан накапливает энергию и условия, благоприятные для извержения. Результатом взрыва станет «кратероподобная полость на поверхности воды», в центре которой появится гигантский столб воды. Рухнув, он произведёт вторую волну высотой более 30 метров, которая за 15 минут преодолеет Неаполитанский залив.

«Мы говорим об одном из самых густонаселенных районов на Земле — прибрежные районы залива Поццуоли с плотной инфраструктурой, включая дома, железнодорожную сеть, рестораны, исторические здания и т.д.», — заявили итальянские учёные.

Напомним, данный район давно известен своей вулканической активностью. Древний Поццуоли, населявшийся греками и римлянами, ныне лежит под водой, исследуется морскими археологами и является туристским объектом. Его также называют «подводные Помпеи». В 1970 и 1983 годах старый центр города внезапно поднялся, а затем стал опускаться, что вынудило эвакуировать 10 тыс. жителей. Суперизвержение вулканов Флегрейских полей около 40 тыс. лет назад могло вызвать, по мнению учёных, наступление «вулканической зимы» и вымирание неандертальцев.