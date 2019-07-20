Москва, 20 июля, 2019, 18:43 — ИА Регнум. По данным ГИБДД, одной из основных причин гибели людей на дорогах является выезд на встречную полосу движения. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Гибдд.рф Сотрудник ГИБДД

В опубликованных на сайте материалах совещания об итогах работы Госавтоинспекции за первое полугодие 2019 года говорится, что за обозначенный период «количество дорожных аварий снизилось на 1,3% (70 151), число погибших — на 5,4% (6 763), раненых — на 0,5% (90 103)».

Однако, участники совещания отметили, что «по-прежнему самая частая причина гибели участников движения связана с выездом автомобиля на полосу встречного движения».

«Одно из решений проблемы — разделение потоков транспорта», — отмечается в сообщении пресс-службы. Реализация данной задачи заложена в ключевых положениях федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Другими ключевыми вопросами, которыми Госавтоинспекция должна уделить максимальное внимание в предстоящий отчетный период, являются профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, повышение безопасности пассажирских перевозок, развитие системы подготовки водителей, повышение безопасности при перевозке детей, а также обеспечение неотвратимости наказания за совершенные правонарушения.

Напомним, в июне этого года вступил в силу закон, который предполагает ужесточение уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, виновниками которых стали водители в алкогольном опьянении.