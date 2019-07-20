Москва, 20 июля, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Около пяти тысяч человек были эвакуированы из здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) в Москве из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Academygps.ru Сотрудники Академии государственной противопожарной службы МЧС России на учениях

Срабатывание пожарной сигнализации произошло в кафе на четвёртом этаже здания ТРЦ «Океания», находящегося на Кутузовском проспекте.

Уточняется, что сигнализация сработала во время приготовления пищи, из-за возникшего небольшого задымления.

Люди были эвакуированы из здания ТРЦ в целях безопасности. В ГУ МЧС по Москве уточнили, что тревога оказалась ложной.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации 650 человек из главного корпуса Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону из-за ложного сообщения о минировании.