Москва, 20 июля, 2019, 17:23 — ИА Регнум. В Москве на проспекте Академика Сахарова завершился согласованный с властями митинг различных оппозиционных групп под лозунгом «За допуск на выборы».

Day Donaldson Алексей Навальный

Организатором митинга выступила «Либертарианская партия».

Митинг заявлен как акция протеста против недопуска ряда граждан на выборы в Московскую городскую думу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее территориальные избирательные комиссии в Москве отказали ряду граждан в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу после того, как в собранных в их поддержку подписях была обнаружена недостоверная информация.

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Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин скептически оценивает результаты акции.

«Двенадцать тысяч участников митинга на Сахарова — чрезмерно оптимистичная оценка. По моим подсчетам, по данным съемки с дронов, народу было в два раза меньше, — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — Дело в том, что нам иногда показывают ракурсы, которые демонстрируют, якобы, очень большую публику. Но когда я смотрел съемку с высоты птичьего полета, то я заметил, что задние ряды митингующих были очень сильно прорежены. То есть, считая по площади проспекта Сахарова, и по количеству участников, мне представляется, что их было тысяч пять — шесть».

По словам Директор Центра политического анализа, поведение участников митинга в ходе многих выступлений, которые были освистаны для выражения несогласия с выступавшими, или поддержаны одобрением, «не дает нам возможности говорить о том, что настоящего актива было больше, чем пять — шесть тысяч человек».

«Ни разу в течение митинга не было такого, чтобы скандировали настолько сильно, чтобы сказать, на проспекте Сахарова было хотя бы десять тысяч человек», — подчеркнул Павел Данилин.

«Я полагаю, что митинг провалился, поскольку заявленных целей — а именно продемонстрировать массовость поддержки своих сторонников Алексею Навальному достичь не удалось. И другим группам кандидатов это тоже не удалось. Более того, все они выступали с разными лозунгами, с разными инициативами, которые довольно часто встречали неодобрение у публики», — продолжил свой комментарий директор Центра политического анализа.

«То есть, если даже иметь в виду, что люди пришли на проспект Сахарова с тем, чтобы поддержать кандидатов «совсем разных», то очевидно, что эти кандидаты ни в коей мере не смогут составить единый конгломерат сил, противостоящий чему-то или поддерживающий что-то. Условно говоря, представить себе Галямину и Русакова вместе с Гудковым и Яшиным мне достаточно тяжело. Но при этом надо сказать, что и на Галямину с Русаковым, и на Яшина с Гудковым народ реагировал одинаково — то есть очень маленькие группы сторонников или клакеров, или приплаченных кликуш кричали слова поддержки. Чуть большие группы освистывали, когда эти люди говорили либо пафосные глупости, либо просто не попадали в настроение толпы. И большая часть была вообще абсолютно индифферентна к этим высказываниям», — рассказал эксперт.

«То есть, при всем напряжении сил, Навальный и его группировка, вместе с кандидатами в Московскую городскую думу, смогли привести на митинг очень незначительную часть даже из тех людей, которые, якобы, должны были ставить подписи в их поддержку, которые, якобы, проигнорировали», — подчеркнул директор Центра политического анализа.

«Даже если представить, что на митинге собрался «весь конгломерат всего» — Навальный, «Яблоко», Яшин, Гудков, Ходорковский, «леватня» вместе с националистами — даже собравшись все вместе, эти представители несистемных течений смогли призвать прийти на площадь только пять-шесть тысяч человек своих сотрудников», — завершил свой комментарий Павел Данилин.

Напомним, по сообщению пресс-службы ГУ МВД по Москве, в мероприятии приняли участие порядка 12 тысяч человек. Охрану общественного порядка и безопасности мероприятия обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.