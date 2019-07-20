Цхинвал, 20 июля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Парламент Южной Осетии накануне одобрил текст обращения к руководству России о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны националистов Грузии. Текст обращения будет направлен президенту РФ, правительству РФ, в Госдуму РФ и Совет Федерации Федерального собрания РФ. Об этом сообщает ИА Рес.

Respublikarso.org Память

Вопрос на сессию вынес председатель парламентского комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ Амиран Дьяконов. Он отметил, что этот вопрос за всё время работы парламента республики никогда не сходил с повестки дня, а в преддверии столетия со дня тех трагических событий следует активизировать усилия в данном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Компартия Южной Осетии отправила обращение во фракцию КПРФ Госдумы РФ с просьбой инициировать рассмотрение вопроса о признании геноцида осетин. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин в своем выступлении назвал события 1920 года в Южной Осетии и 1918 года в Абхазии геноцидом.