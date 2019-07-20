Калуга, 20 июля, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прибыл в Калужскую область с рабочей поездкой 20 июля. Вместе с губернатором Анатолием Артамоновым он побывал на предприятии ООО «Соболь» городе Балабаново, которое является лидером на рынке спортивных товаров. На предприятии производят лыжи, хоккейные клюшки, палки для скандинавской ходьбы и другой спортинвентарь широкого профиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Павел Колобков выбил три городка в двух фигурах

В рамках своего визита в Калугу Павел Колобков принял участие в открытии первых официальных областных соревнований по городошному спорту и вместе с Анатолием Артамоновым сыграл в городки, выбив три городка в двух фигурах. «Такого центра мы ещё не видели, очень хороший центр. Спасибо за ваш энтузиазм, за то, что вы развиваете национальный вид спорта», — сказал Павел Колобков. Председатель калужского областного отделения Общероссийской общественной организации «Федерация городошного спорта России» Алексей Земсков провёл мастер-класс для гостей и участников соревнований.

Министр спорта России также познакомился со строительством Дворца спорта в Калуге и с тренировочными футбольными базами «Спутник» и «Орбита», которые были построены в Калуге в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году. В частности база «Спутник» использовалась для тренировок футболистами сборной Сенегала, участвовавших в мундиале. Сегодня здесь тренируются юные футболисты из местной спортивной школы.