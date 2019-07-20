Малоярославецкий район, Калужская область, 20 июля, 2019, 14:42 — ИА Регнум. 44-летний гражданин Украины, проживающей в Малоярославецком районе Калужской области, обвиняется в покушении на убийство. Об этом 20 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, обвиняемый из ревности пытался зарезать бывшего мужа своей сожительницы. Женщина иногда встречалась с бывшим супругом так, как у них имеется совместный ребёнок. 2 мая 2019 года обвиняемый приехал в Жуковский район Калужской области, чтобы забрать сожительницу и её ребёнка. В квартире бывшего мужа женщины компания выпила спиртное, а затем произошел конфликт из-за того, что бывший супруг зашёл в ванную комнату, где находилась женщина. Увидев это, обвиняемый схватил на кухне нож и ударил соперника в грудь. Мужчина остался жив.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Согласно части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ ревнивому мужчине грозит наказание до 11 лет лишения свободы.