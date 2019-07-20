Вашингтон, 20 июля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу пригласил руководителей американских производителей полупроводникового оборудования и программного обеспечения на встречу для обсуждения последствий запрета США на поставки продукции китайской компании Huawei. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Ларри Кудлоу

По данным издания, встреча с представителями технологических компаний в Белом доме состоится 22 июля. Ожидается, что в мероприятии примет участие министр финансов США Стивен Мнучин и руководители Intel, Qualcomm, Google и Micron. Также приглашения получат компании Broadcom и Microsoft.

Напомним, в мае 2019 года администрация США включила компанию Huawei в «чёрный список», что делает невозможным сотрудничество с ней американских компаний без получения специального разрешения. В июне президент США Дональд Трамп заявил, что это решение может быть пересмотрено, однако политика США в отношении Huawei остаётся неопределённой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле американские СМИ узнали о планах дочерней компании Huawei — Futurewei, базирующейся в США, по сокращению части сотрудников