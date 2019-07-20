Приуральский район, Ямало-Ненецкий АО, 20 июля, 2019, 13:31 — ИА Регнум. На Ямале на железнодорожном перегоне Собь-Харп в Приуральском районе произошёл сход вагонов грузового поезда с рельсов. Пострадавших и погибших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

К месту происшествия выдвинулись два аварийно-восстановительных поезда из городов Инта и Воркута (Коми).

Всего в составе находилось 47 вагонов, из них 13 вагонов с углём.

Данное происшествие привело к задержке пассажирских поездов: №209 «Лабытнанги — Москва», №22 «Москва — Лабытнанги». Поезд «Воркута — Лабытнанги» отменён.