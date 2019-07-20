Нижний Новгород, 20 июля, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Victor Арест

Сообщается, что в Нижнем Новгороде полиция по материалам, собранным Федеральной службой безопасности, возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации) при строительстве завода 70-летия Победы концерна «Алмаз-Антей».

В рамках этого уголовного дела был арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев. В СИЗО он пробудет минимум до 8 сентября.

Известно, что это ООО «ВИП-Стройинжиниринг» в октябре 2013 года выиграло тендер у ФГУП «ГУССТ №1 при Спецстрое России» (Спецстрой России был ликвидирован в 2017 году) на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» (НМЗ).

Речь идёт о строительстве нового Нижегородского завода 70-летия Победы. Этот военный завод находится на смежной с НМЗ территории, и оба предприятия входят в структуру концерна ВКО «Алмаз-Антей». Стоимость контракта превысила 2 млрд рублей.

Позднее с компанией было заключено дополнительное соглашение на 545,9 млн рублей для продолжения строительства. Но контракт так и не был выполнен полностью. Несмотря на это, завод, который в том числе производит элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500 и «Витязь», а также радиолокационные комплексы «Небо-М» и «Ниобий», был открыт.

Из-за того, что контракт не был выполнен полностью, «Алмаз-Антей» был признан потерпевшей стороной.

Примечательно, что Дегтярев ранее уже был судим за хищение 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома «Восточный». Его и трех подчиненных признали виновными в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. И хотя Дегтярев был приговорен к восьми годам тюрьмы в 2015 году, на свободу он вышел уже в апреле 2019 года.