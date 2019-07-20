Вашингтон, 20 июля, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Администрация социальной сети Instagram изменила политику отключения учётных записей, введя систему предупреждений перед непосредственной блокировкой аккаунта. Об этом сообщает пресс-служба Instagram.

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Политика отключения учётных записей в Instagram предусматривает блокировку аккаунтов, публикующих недопустимую информацию, включая порнографию, объявления о продаже наркотиков и разжигание ненависти. Однако автоматизированные системы, осуществляющие предварительную проверку публикаций, не всегда срабатывают корректно.

Поэтому в Instagram решили ввести уведомления, которые пользователи будут получать в случае угрозы блокирования учётной записи. Также пользователи Instagram смогут обжаловать блокировку непосредственно через приложение, а не только с помощью справочного центра.

«Это изменение позволит нам более последовательно придерживаться нашей политики и привлекать людей к ответственности за то, что они публикуют в Instagram», — говорится в заявлении администрации социальной сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в социальной сети Instagram начали тестировать новую версию дизайна со скрытым количеством отметок «Нравится» под чужими публикациями.