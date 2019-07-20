Донецк, 20 июля, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Режим прекращения огня был 18 раз нарушен украинскими войсками за прошедшие сутки. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

Военнослужащие Украины, нарушив все достигнутые ранее договорённости о перемирии, а также Минские соглашения, за минувшие сутки выпустили по территории ДНР 133 единицы боеприпасов.

В зоне обстрела оказались следующие районы и населённые пункты: Горловка (Зайцево южное, посёлок шахты имени Гагарина, Доломитное), Ясиноватая, Донецк (Вольво-Центр, посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Безыменное (Красноармейское, Заиченко, Самсоново, Коминтерново, Ленинское).

Обстрел территории ДНР украинские каратели производили с применением гранатомётов, миномётов калибром 120 мм и 82 мм, танков, гаубиц калибром 152 мм и 122 мм, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового вооружения.

В результате обстрелов были повреждены три жилых дома в посёлке Коминтерново и два жилых дома в посёлке Александровка. Также были зафиксированы повреждения линий электропередач в посёлках Коминтерново и Заиченко. В результате повреждений ЛЭП оба населённых пункта остались без энергоснабжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил глава ДНР Денис Пушилин, власти Украины неспособны заставить свои войска выполнять условия любых перемирий.

Напомним, что режим «бессрочного» перемирия должен вступить в силу на территории Донбасса с полуночи 21 июля.