Москва, 20 июля, 2019, 13:37 — ИА Регнум. В Образовательном центре Московского музея современного искусства 18 июля состоялось открытие выставки-фестиваля «По следам «Поп-механики», приуроченной к 65-летию её основателя и руководителя, музыканта и композитора Сергея Курёхина.

Василий Иванов ИА REGNUM По следам Поп-механики

Открыла мероприятие руководитель центра имени Сергея Курёхина, его вдова Анастасия Курёхина.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Бугаев и Анастасия Курехина на церемонии открытия выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Танцор Александр Митюшкин на открытии выставки По следам Поп-механики

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Липницкий на открытии выставки По следам Поп-механики

Василий Иванов ИА REGNUM Герман Виноградов на открытии выставки По следам Поп-механики

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Бугаев Африка

Василий Иванов ИА REGNUM Гости выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Художник оркестра Поп-механика, модельер, художник кино Сергей Чернов

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Чернов на открытии выставки По следам Поп-механики

Она подчеркнула важность сохранения культурного наследия, оставленного после себя деятелями андеграунда 70-х — 80-х годов, среди которых помимо Курёхина можно назвать Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, Сергея Бугаева «Африка» и других. На открытии присутствовал и сам Сергей Бугаев, который рассказал о своей дружбе с Сергеем Курёхиным, и даже продемонстрировал игру на аутентичном синтезаторе «Утюгоне», созданном Тимуром Новиковым для выступлений группы «Поп-механика».

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Бугаев демонстрирует игру на Утюгоне, специальном синтезаторе, созданном Тимуром Новиковым

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Бугаев демонстрирует игру на Утюгоне, специальном синтезаторе, созданном Тимуром Новиковым

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Митюшкин во время перформанса на открытии выставки По следам Поп-механики

Василий Иванов ИА REGNUM Перформанс Сергея Чернова, воссоздающий фрагменты выступлений Поп-механики

Василий Иванов ИА REGNUM Перформанс Сергея Чернова, воссоздающий фрагменты выступлений Поп-механики

Василий Иванов ИА REGNUM Перформанс Сергея Чернова, воссоздающий фрагменты выступлений Поп-механики

Василий Иванов ИА REGNUM Перформанс Сергея Чернова, воссоздающий фрагменты выступлений Поп-механики

Василий Иванов ИА REGNUM Открытие выставки По следам Поп-механикик

Василий Иванов ИА REGNUM Закулисье Поп-механики

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке По следам Поп-механики

В экспозиции выставки представлены картины, элементы декораций, костюмы и фрагменты видеозаписей, создающие атмосферу тех самых ярких, до сих пор будоражащих воображение выступлений невероятного объединения художников, музыкантов и перформансистов, отразивших дух своего времени. Старые афиши, фотографии и воспоминания — под всем этим можно увидеть целую эпоху, ставшую поворотной в истории советского и российского искусства в ХХ веке.

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция выставки

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке По следам Поп-механики

Василий Иванов ИА REGNUM Участница перформанса Сергея Чернова

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Бугаев и Сергей Чернов

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Митюшкин во время перформанса на открытии выставки По следам Поп-механики

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Чернов во время перформанса на открытии выставки По следам Поп-механики

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция выставки