ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Москва, 20 июля, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает РИА Новости.
По данным ВНИИ труда, в России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров. Кроме того, профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий.
К таким выводам институт пришел, проанализировав спрос на работников со стороны крупных и средних организаций на основе данных Федеральной службы государственной статистики.
Так, уровень спроса на педагогов средней школы не превышает 1%, а в 2016 году он был на уровне 0,7%. На бухгалтеров — 1,4% (в 2016 году — 1,1%). Несмотря на то, что эти профессии довольно массовые, рабочие места в основном заполнены, и вполне можно говорить об удовлетворенном спросе.
Кроме того, на рынке труда в России практически отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности. Также практически нет потребности в среднем персонале художественных галерей, музеев и библиотек.
Крайне массовые профессии продавцов и охранников также не являются дефицитными. К примеру, количество вакансий в этих сферах самое большое — на конец 2018 года 31,4 тысячи и 15,5 тысячи мест соответственно.
А вот спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства не удовлетворен.