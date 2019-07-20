Москва, 20 июля, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает РИА Новости.

Морган Вистлинг. Сельская школа. 1879

По данным ВНИИ труда, в России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров. Кроме того, профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий.

К таким выводам институт пришел, проанализировав спрос на работников со стороны крупных и средних организаций на основе данных Федеральной службы государственной статистики.

Так, уровень спроса на педагогов средней школы не превышает 1%, а в 2016 году он был на уровне 0,7%. На бухгалтеров — 1,4% (в 2016 году — 1,1%). Несмотря на то, что эти профессии довольно массовые, рабочие места в основном заполнены, и вполне можно говорить об удовлетворенном спросе.

Кроме того, на рынке труда в России практически отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности. Также практически нет потребности в среднем персонале художественных галерей, музеев и библиотек.

Крайне массовые профессии продавцов и охранников также не являются дефицитными. К примеру, количество вакансий в этих сферах самое большое — на конец 2018 года 31,4 тысячи и 15,5 тысячи мест соответственно.

А вот спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства не удовлетворен.