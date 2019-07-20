Рамалла , 20 июля, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Член политбюро ХАМАС, палестинского исламистского движения, контролирующего Сектор Газа, Муса Абу Марзук подчеркнул необходимость усиления роли России для разрешения палестино-израильского конфликта. Как сообщает саудовская ежедневная газета Ash-Shark Al-Ausat, представитель движения полагает, что Россия может предотвратить воплощение в жизнь американского плана «Сделка века».

Колючая проволока. Палестина

Абу Марзук отметил, что во время визита в Москву он обсудил с российской стороной вопрос о создании «сети защиты» для палестинцев на международных форумах, а также возможность России оказать давление на Израиль с целью достижения примирения.

Ранее представитель ХАМАС провел раунд переговоров с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, по словам которого, беседа прошла в «доверительной атмосфере». Стороны обсудили ситуацию в Палестине, включая предложенную США «сделку века» и возможные усилия по примирению сторон.