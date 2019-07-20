Исламабад, 20 июля, 2019, 13:26 — ИА Регнум. 19 июля министр жилищного строительства Пакистана Тарик Башир Чима заявил, что страна нуждается еще в 11 миллионах новых домов.

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По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, министр выступил с докладом перед членами постоянного комитета Сената по жилищному строительству. Тарик Башир Чима сообщил сенаторам, что программа строительства льготного жилья для малоимущих «Новый Пакистан» идет полным ходом. По словам министра, в провинции Белуджистан уже начато строительство 1350 домов по 7000 заявлениям, подданным гражданами. Кроме того, министр отметил, что программа «Новый Пакистан» будет распространена на Азад Кашмир, где уже было приобретено 920 земельных участков для строительства.

По словам министра, «Новый Пакистан», один из главных проектов правительства партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») позволит не только построить пять миллионов домов, но и создаст новые рабочие места и стимулирует рост в 42 отраслях экономики.