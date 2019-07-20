Копенгаген, 20 июля, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Новое датское правительство, возглавляемое социал-демократами, поддерживает идею обложить налогом американского IT-гиганта Google на территории стран ЕС, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона ввести за это санкции. Такую позицию изложил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в ходе встречи со своим французским коллегой в Париже.

Офис компании Google. Калифорния

Министр заявил: «Европейский союз должен стоять на своем, невзирая на угрозы США. Мы должны закрыть эту «налоговую дыру», чтобы такие IT-гиганты, как Google или Facebook тоже вносили свой вклад в благосостояние нашего общества», — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

В целом, нынешнее датское социал-демократическое правительство преследует ту же цель, что и предыдущий кабинет «синего блока»: выработать механизм налогообложения IT-компаний. Однако разница между ними в том, что, новое правительство «красного блока» не боится введения санкций со стороны США.