Москва, 20 июля, 2019, 10:41 — ИА Регнум. На ВДНХ в Москве продолжается V Международный фестиваль искусств «Вдохновение». 20 и 21 июля на площади Промышленности знаменитый французский уличный театр Transe Express впервые представит спектакль «Mù — cinematique des fluides» («Кинематика жидкости»). Актеры воздушного тетра проведут московского зрителя сквозь огонь и космическое пространство. Зрители увидят опасные трюки на высоте 15 метров, цирковые и пластические миниатюры под музыку оркестра. Все действо будет происходить в масштабные декорации в виде огромной подвесной шкатулки. А в это время между посетителями будут бродить гигантские фигуры…

Marc Lévy Артисты уличного театра Transe Express

Воздушный театр Transe Express был основан в 1982 году танцовщицей и хореографом Бриджит Бурден и скульптором Жилем Родом. Он гастролирует по всему с уникальными представлениями.

Вход свободный.