Вашингтон, 20 июля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Модемами с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G) будет оснащён 51% смартфонов, поставленных в 2023 году. Об этом свидетельствует прогноз исследовательской компании Gartner.

Hana Chramostova 5G

Первые смартфоны с поддержкой 5G появились в 2019 году, однако их стоимость является очень высокой. Распространение 5G-смартфонов также ограничивается небольшими зонами покрытия соответствующей связи, инфраструктура которой только разворачивается крупнейшими операторами ведущих стран.

«В 2019 году операторы мобильной связи запустили услуги 5G в некоторых регионах США, Южной Кореи, Швейцарии, Финляндии и Великобритании, но операторам потребуется время, чтобы расширить покрытие 5G за пределы крупных городов», — отмечается в отчёте Gartner.

5G-смартфоны не получат широкого распространения и в 2020 году — согласно прогнозу, доля таких устройств в общем объёме поставок составит около 6%. Скачок популярности смартфонов с поддержкой 5G ожидается к 2023 году, когда 5G-модемом будет оснащён каждый второй поставленный смартфон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле представитель китайской телекоммуникационной компании China Mobile рассказал, что первые смартфоны с поддержкой 5G стоимостью ниже $300 появятся во второй половине 2020 года.