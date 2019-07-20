Тегеран, 20 июля, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Экипаж британского нефтеналивного танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, который был задержан властями Ирана в Ормузском проливе, будет оставаться на борту судна, пока проводится расследование. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает агентство Fars со ссылкой на главу иранского ведомства, отвечающего за морские порты в провинции Хормозган.

Нефтяной танкер

Иранские власти заявили, что британский танкер Stena Impero стал участником некоего инцидента с иранским рыболовецким судном. Именно после этого инцидента танкер был задержан иранскими властями и направлен в порт Бендер-Аббас, чтобы эксперты смогли изучить «масштаб инцидента».

Глава иранского ведомства подчеркнул, что экипаж судна должен оставаться на борту корабля в целях безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борту задержанного иранскими властями танкера находятся три гражданина России. Задержание Stena Impero стало ответным шагом Ирана на задержание иранского танкера властями Великобритании в Гибралтаре.