Лондон, 20 июля, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Нападающий сборной Италии и туринского футбольного клуба «Ювентус» Мойзе Кин попал в сферу интересов лондонской команды «Арсенал», сообщает 20 июля сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Цитата из видео YouTube Мойзе Кин

По данным источника, руководство «Ювентуса» готово расстаться с 19-летним футболистом, однако при этом намерено выручить за него не менее 30 млн евро.

Также сообщается, что форвардом интересуются такие клубы как миланский «Интер», Дортмундская «Боруссия» и английский «Эвертон».

Напомним, в минувшем сезоне Мойзе Кин сыграл в 12 матчах Серии А итальянского чемпионата и забил в них 6 голов. Также отметился двумя мячами в 3 матчах за национальную сборную Италии.