Москва, 20 июля, 2019, 09:30 — ИА Регнум. 20 июля в Музее Победы пройдет «Историческая суббота» для школьников. В программе — квесты и мастер-классы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает официальный портал Мини

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей Победы на Поклонной горе

Юным посетителям расскажут о создании автомата Калашникова. Вместе с экскурсоводом им предстоит пройти многоуровневый квест, посвященный истории создания знаменитого автомата Калашникова, и раскрыть секрет великого оружейника. Также участникам программы будут показаны машины времен Второй мировой войны и узнают об истории автомобилестроения середины ХХ века.

В рамках «Исторических суббот» пройдут две литературные программы — «Русский характер» и «Девочки с Васильевского острова». Они основаны на одноименных произведениях русских писателей. Экскурсанты прочтут и обсудят рассказы, а также посетят диорамы музея.

Посетить экскурсии в рамках этого проекта может любой школьник или студент колледжа Москвы.