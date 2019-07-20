Мадрид, 20 июля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского клуба «Атлетико» Диего Симеоне признался, что он был бы не против потренировать нападающего сборной Аргентины по футболу и команды «Барселона» Лионеля Месси, его слова приводит 20 июля TyC Sports.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

«Месси — лучший игрок в мире, почему бы мне не потренировать его», — заявил Симеоне, отметив, что 32-летний форвард взял на себя руководство сборной на турнире Кубка Америки.

Также Диего Симеоне сказал, что его не интересуют другие мнения и что каждый волен верить во все, что хочет.

«Я видел, что Месси действовал как лидер», — подчеркнул главный тренер «Атлетико».

Кроме этого, Симеоне рассказал, что он никогда не видел, чтобы другой форвард Аргентины — Серхио Агуэро, столько работал на поле и что, по его мнению, таким образом тренерский штаб аргентинской сборной продолжает искать оптимальный атакующий состав.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 июля, капитан сборной Аргентины форвард Лионель Месси не вышел на церемонию награждения его команды бронзовыми наградами Кубка Америки по футболу в знак протеста против судейства на турнире.