Флоренция, Италия, 20 июля, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Полотно известного нидерландского живописца Яна ван Хёйсум «Ваза с цветами» возвращена в музей Палаццо Питти, расположенный в итальянском городе Флоренция, об этом 19 июля сообщает Associated Press.

Ян ван Хейсум. Ваза с цветами (фрагмент)

Картина была похищена нацистскими преступниками во время Второй мировой войны, отмечает издание.

Ранее, на месте расположения шедевра в музее висели таблички с надписью «украдено», таким образом руководство учреждения культуры пыталось содействовать возвращению картины в музей.

Торжественная церемония передачи полотна состоялось при участии глав внешнеполитических ведомств Германии и Италии.

Напомним, Ян ван Хёйсум известен своими натюрмортами, художник прожил с 1682 по 1769 годы. Ценители его творчества отмечают высокую реалистичность работ мастера. Картину «Ваза с цветами» они сравнивают с фотографией.