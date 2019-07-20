Эдди Мерфи возвращается к жанру стендап?
Вашингтон, 20 июля, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Знаменитый американский актер, известный зрителям по комическим ролям, Эдди Мерфи возможно вернется к работе в жанре стендап, об этом 19 июля сообщает издание Daily Mail.
Эдди Мерфи
«Я собираюсь сделать это снова», — подчеркнул артист, комментируя появившиеся слухи.
Мерфи подчеркнул, что для возвращения к жанру ему предстоят продолжительные тренировки, а также серьезное планирование личного времени, поэтому окончательное решение будет принято позднее.
Американский актер, режиссер, продюсер и певец Эдди Мерфи получил мировое признание в 1980-е годы. Наиболее известной его работой является участие в серии фильмах «Полицейский из Беверли-Хиллз».