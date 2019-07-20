Вашингтон, 20 июля, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Кинокомпания Netflix опубликовала трейлер к предстоящему сериалу «Ведьмак», соответствующий видеоролик появился 19 июля на канале компании в YouTube.

Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак» Ведьмак

Главный герой популярной саги предстал перед зрителями верхом на лошади Плотве, известной поклонникам по одноименной компьютерной игре.

В проекте принял участие известный актер Генри Кавилл, так же в телесериале главные роли исполнят Аня Чалотра и Фрейя Аллан. Предполагается, что картина выйдет на экраны осенью 2019 года.

Напомним, серия популярных компьютерных игр «Ведьмак», была основана на цикле романов польского писателя Анджея Сапковского, написанных в жанре фэнтези. Первый рассказ увидел свет в 1986 году.