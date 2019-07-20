Нью-Йорк, США, 20 июля, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Хоккейный клуб НХЛ «Нью_Йорк Рейнджерс» подписал контракт с защитником Джейкобом Трубой, сообщает 20 июля пресс-служба команды.

Lisa Gansky Джейкоб Труба

По данным TSN, срок соглашения между клубом и 23-летним хоккеистом составляет семь лет с заработной платой 8 млн за один сезон.

Отметим, Джейкоб Труба перешел в «Рейнджерс» в июне текущего года в результате обмена из команды «Виннипег Джетс». В обратную сторону отправился защитник «Нью Йорка» Нил Пионка.

Напомним, в минувшем сезоне Труба стал наиболее результативным защитником «Виннипега», набрав 50 очков (8 шайб + 42 результативные передачи) в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В шести встречах плей-офф отметился одной голевой передачей.