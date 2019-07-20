Вашингтон, 20 июля, 2019, 05:33 — ИА Регнум. О разработке операции «Страж», которая будет задействована на Ближнем Востоке, сообщает сайт американского Центрального командования.

U.S. Army Американский спецназ

Отмечается, что поводом к разработке этой операции стало задержание Ираном британского танкера Stena Impero 19 июля. Вашингтон осудил эти действия Тегерана, заявив, что иранцы осуществляют насилие над британцами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на судне находятся 23 человека, в том числе и российские граждане. Танкер был задержан, как утверждают в Иране, из-за нарушений международных правил судоходства.