Богота, 20 июля, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Микроавтобус вылетел с дороги и упал в пропасть на западе Колумбии, сообщает газета El Tiempo.

Горная дорога

Сообщается, что инцидент произошел в муниципалитете Боливар. Водитель автобуса потерял управление, в результате чего микроавтобус вылетел с дороги и упал в пропасть глубиной 80 метров. В результате ДТП трое пассажиров погибли, еще 16 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Индии автобус с пассажирами сорвался с дороги и упал в ущелье. В результате происшествия погибли 25 человек, еще 35 получили травмы различной степени тяжести.