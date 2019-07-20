Куньмин, Китай, 20 июля, 2019, 03:54 — ИА Регнум. Авиационная бомба времен Второй мировой войны была найдена в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

15.mchs.gov.ru Авиабомба

Бомба была обнаружена рабочими на строительной площадке в городке Тэнъюэ города Тэнчун 13 июля, сообщили в местном бюро общественной безопасности.

Бомба была длиной 80 см и диаметром 25 см. Ее перевезли в безопасное место при постоянном сопровождении полицией.

«После изучения, мы установили, что обнаруженный снаряд относится к периоду Второй мировой войны», — заявил эксперт.

На нём были нанесены четкие надписи английскими буквами. Благодаря архивным данным, удалось установить, что снаряд представляет из себя американскую авиационную бомбу, которая имеет ненулевую вероятность детонации.

Правоохранители поместили бомбу в заброшенную шахту под наблюдением профессиональных подрывников и взорвали ее. Отметим, что город Тэнчун расположен на границе Китая и Мьянмы и являлся одним из ключевых фронтов отражения атаки японских захватчиков во времена Второй мировой войны.