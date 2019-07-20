Москва, 20 июля, 2019, 04:08 — ИА Регнум. На севере Москвы в районе Коптево произошел пожар в квартире жилого дома, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Сообщается, что пожар произошел в квартире на пятом этаже жилого дома № 21 на 3-м Михалковском переулке. Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Огонь был оперативно ликвидирован спасателями. В ходе ликвидации огня пожарные спасли двоих человек — женщину и ребенка. Их передали для осмотра медикам. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля произошел пожар в сарае возле частного дома в Димитровграде в Ульяновской области. В результате пожара погиб один ребенок 13-ти лет, еще один, шестилетний мальчик, смог спастись.