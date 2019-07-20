Пекин, 20 июля, 2019, 03:38 — ИА Регнум. Торговля сельскохозяйственной продукцией между Китаем и странами-участницами проекта «Нового шелкового пути» достигла $77 млрд в 2018 году, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР, передает 19 июля агентство Синьхуа.

Китайский флаг

Китай запустил более 650 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства в странах инициативы «Пояса и пути» с общим объемом инвестиций $9,44 млрд, что на 70% больше, чем пять лет назад, заявил представитель министерства Ма Хунтао.

Проекты включают в себя развития местного сельского хозяйства, включая разведения зерновых и товарных культур, животноводства и сельскохозяйственной переработки.

Финансируемые Китаем сельскохозяйственные предприятия построили в этих странах объекты общественного благосостояния с общим числом рабочих мест более 100 тыс.

Торговля продукцией со странами «Нового шелкового пути» в 2018 году составила $1,3 трлн, что на 16,3% больше, чем годом ранее.