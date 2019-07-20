Эр-Рияд, 20 июля, 2019, 03:33 — ИА Регнум. Введение дополнительного американского военного контингента на территорию Саудовской Аравии одобрил король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, сообщает Саудовское агентство печати.

U.S. Army Американские спецназовцы

Эр-Рияд аргументирует своё решение желанием укрепить связи с Вашингтоном и улучшить безопасность в стране.

Напомним, отношения Эр-Рияда и Вашингтона ухудшились из-за убийства в Стамбуле в 2018 г. саудовского журналиста Джамаля Хашогги. В начале июля стало известно, что американцы решили на законодательном уровне закрепить ужесточение политики в отношении саудитов.