Вашингтон, 20 июля, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, экс-глава британского МИД Борис Джонсон сможет «довести до конца» Brexit, считает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Sky News.

Chatham House Борис Джонсон

Такое мнение Трамп выразил в беседе с журналистами по итогам телефонных переговоров с Джонсоном. Он также подчеркнул, что будет рад работать с Джонсоном, и добавил, что действующая глава британского правительства Тереза Мэй «плохо работала» над переговорами с руководством Евросоюза по соглашению о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля кандидат на должность британского премьер-министра Борис Джонсон в ходе дебатов заявил, что не поддержит Соединенные Штаты, если те задумают агрессию против Ирана. По его словам, Вашингтону следует решать конфликт с Тегераном дипломатическим путем.