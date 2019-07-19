Москва, 20 июля, 2019, 02:55 — ИА Регнум. О преимуществах российских истребителей пятого поколения Су-57 перед американскими F-35 сообщил военный эксперт Андрей Фролов, пишет газета «Известия».

Dmitry Zherdin Многоцелевой истребитель Су-57

В статье «Новое поколение выбирают» эксперт прокомментировал решение Москвы продать Анкаре многоцелевые истребители Су-35 поколения 4++ в связи с отказом Вашингтона поставлять туркам F-35. Фролов отмечает, что в долгосрочной перспективе лучшим вариантом для Турции была бы покупка Су-57.

Острая потребность в новом самолёте у Турции возникнет уже в следующем году. Су-57, отмечает эксперт, является практически серийным самолётом.

«Если турки выразят желание закупить Су-57, могу допустить, что Россия будет готова передать какую-то часть технологий, а возможно, и отдать производство каких-то комплектующих», — говорится в статье.

По мнению автора, Москва не прекратит поставку Анкаре своих самолётов «по каким-то своим политическим соображениям» — в отличие от Вашингтона. Немаловажен и вопрос стоимости самолётов.

В завершении эксперт сравнил F-35 с «айфоном, который в любой момент может оказаться бесполезной игрушкой, если у тебя нет постоянного подключения к Apple Store и регулярных обновлений».

«По тем же причинам F-35 способен оказаться грудой дорогого железа. Производитель может в любой момент заблокировать программное обеспечение. Возможности Су-57 засекречены, но, думаю, он не до такой степени «цифровой», как F-35», — отмечает Фролов.

Напомним, Вашингтон отказал Анкаре в покупке F-35 из-за поставок в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». После этого Москва предложила Анкаре приобрести Су-35.