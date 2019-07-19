Чжэнчжоу, Китай, 20 июля, 2019, 02:52 — ИА Регнум. В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе погибло 2 человека, еще 18 получили серьезные ранения, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

Luc Viatour Взрыв

Помимо этого, 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. По данным на 21:20 по местному времени. В настоящее время проводятся поисково-спасательные мероприятия местным бюро по чрезвычайным ситуациям города Саньмэнься.

Напомним, инцидент произошел в 17:45 по местному времени в блоке сепарации воздуха на газоперерабатывающем заводе Има, принадлежащем компании Henan Coal Gas (Group) Co., Ltd. Расследование продолжается.