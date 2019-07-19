Лондон, 20 июля, 2019, 02:21 — ИА Регнум. Серьёзными последствиями пригрозил иранским властям британский министр иностранных дел Джереми Хант из-за задержания танкера Stena lmpero в Ормузском проливе, передаёт Sky News.

Британский флаг

Комментируя задержание британского танкера, Хант назвал действия иранцев неприемлемыми. По его словам, инцидент в проливе стал поводом для встречи чрезвычайного правительственного комитета COBRA, на которой будет принято решение об ответе Тегерану.

По словам британского министра, ответ будет «решительным», поскольку Лондон хочет, чтобы Тегеран разрешил ситуацию как можно скорее, иначе ему не миновать «серьёзных последствий», но не военных, а дипломатических.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борту задержанного иранцами Stena lmpero находятся 23 человека, в том числе трое российских граждан. По версии иранских военных, танкер пришлось задержать, поскольку он не реагировал на подаваемые сигналы.