Тегеран, 20 июля, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Задержание британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе произошло из-за того, что судно не отреагировало на несколько предупреждений со стороны Ирана, заявил военный иранский источник, сообщает IRNA.

Defenseimagery.mil Иранский боевой корабль

Комментируя информацию о задержании Stena Impero, военный источник пояснил, что на британском судне выключили трекер и проигнорировали несколько полученных от Ирана сигналов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент с Stena Impero произошёл 19 июля в связи с тем, что танкер не выполнил, как отмечают в Тегеране, международные правила судоходства. Лондон и Вашингтон выразили своё недовольство.