В Киеве считают идею нападения ВСУ на Крым или Донбасс самоубийственной
Киев, 20 июля, 2019, 01:22 — ИА Регнум. Нападение украинской армии на Крым или на Донбасс уничтожило бы ВСУ, заявил Никита Потураев, советник президента Украины, в интервью порталу «Цензор.нет».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Солдаты ВСУ
"Это уничтожит армию», — сказал Потураев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля украинский президент Владимир Зеленский объявил приоритетом для Киева прекращение огня и завершение войны в Донбассе.