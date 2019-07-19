Киев, 20 июля, 2019, 01:22 — ИА Регнум. Нападение украинской армии на Крым или на Донбасс уничтожило бы ВСУ, заявил Никита Потураев, советник президента Украины, в интервью порталу «Цензор.нет».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Солдаты ВСУ

"Это уничтожит армию», — сказал Потураев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля украинский президент Владимир Зеленский объявил приоритетом для Киева прекращение огня и завершение войны в Донбассе.