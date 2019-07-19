Цхинвал, 19 июля, 2019, 23:52 — ИА Регнум. В заседании парламентского комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ глава комитета связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Хасан Гиголаев рассказал о строительстве базовых станций на территории республики. Об этом сообщает ИА Рес.

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Как отметил Х. Гиголаев, в прошлом году было построено пять базовых станций, в этом году будет построено четыре станции. К концу сентября 92% территории Южной Осетии будет охвачено сетью цифрового телевидения, остальные 8% — аналоговым телевидением. Аналоговое оборудование будет доставлено из России. Таким образом, вся территория Южной Осетии будет охвачена телевизионным сигналом.

Строительство сети цифрового телевидения проходит в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии.