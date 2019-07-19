Лондон, 19 июля, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Среди членов экипажа британского нефтеналивного танкера Stena lmpero, задержанного иранскими военными в Ормузском проливе, есть граждане России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании — владельца судна Stena Bulk & Northern Marine Management.

Mohan R Танкер

По словам собеседника агентства, всего на борту танкера находятся 23 человека, среди них — граждане Индии, Латвии, Филиппин и России. Точное количество граждан этих стран в настоящее время уточняется.

В Российском профессиональном союзе моряков подтвердили, что судовладелец действительно работает с российскими моряками, но отметили, что пока обращений с танкера не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня власти Ирана сообщили, что британский нефтеналивной танкер был задержан за нарушение международных правил судоходства в Ормузском проливе. В компании, которой принадлежит судно, чуть позднее сообщили, что экипаж не выходит на связь.