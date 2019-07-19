Тегеран, 19 июля, 2019, 22:00 — ИА Регнум. Власти Исламской Республики Иран задержали британский нефтеналивной танкер Stena lmpero в Ормузском проливе. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает Press TV.

Ugo14 Ормузский пролив

По заявлению официального Тегерана, британский нефтеналивной танкер нарушил международные правила судоходства в Ормузском проливе.

Какие именно положения были нарушены командой танкера, не уточняется.

В свою очередь, компания-судовладелец заявила, что танкер Stena lmpero не выходит на связь после того, как в Ормузском проливе к нему приблизились неизвестные корабли и вертолет.

Также в компании заявили, что команда танкера составляет 23 человека.

Министерство обороны Великобритании поспешило заявить, что оно выясняет всю информацию о задержании танкера.

Сразу же отреагировал и Белый дом США, где заявили, что «захват танкера» — это «нарастающее насилие» со стороны Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторое время назад британские власти задержали иранский танкер в проливе Гибралтар. Лондоном было заявлено, что иранский танкер вез нефть в Сирию «в обход санкций Евросоюза».