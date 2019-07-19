Магнитогорск, Челябинская область, 19 июля, 2019, 21:32 — ИА Регнум. На Магнитогорском металлургическом комбинате (г. Магнитогорск Челябинской области) в присутствии президента России Владимира Путина введена в строй аглофабрика №5, аналогов которой нет в стране. Производительность объекта — до 5,5 млн тонн агломерата в год.

Kremlin.ru Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию второй очереди агломерационной фабрики №5 – нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината

Новая аглофабрика ММК оснащена самым современным оборудованием, позволяющим получать высококачественный агломерат, в её работе использованы наилучшие доступные технологии.

«Данный проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду, — подчеркнул председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. — Ввод в строй новой аглофабрики. При строительстве новой аглофабрики использованы наилучшие доступные энергосберегающие технологии, которые гарантируетуют радикальное повышение экологической безопасности. Это — часть масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой комбинат кардинально обновляет все производства первого передела».

Стоимость контрактного оборудования, поставленного компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd (КНР), составила 6,7 млрд рублей. Общие капитальные вложения в комплекс аглофабрики, включая строительно-монтажные работы — около 30 млрд рублей.

Площадь спекания агломерата у агломашин №1 и №2, входящих в состав новой аглофабрики, составляет по 300 квадратных метров на каждую аглоленту, высота слоя аглошихты — 700 миллиметров. Для сравнения: на четвертой аглофабрике, которую с пуском пятой выведут из эксплуатации, площадь спекания составляет 95,4 квадратных метра, высота слоя — 280−290 миллиметров. Содержание мелочи (фракция 0−5 мм) в продукции новой аглофабрики сократится с 10% до 5%. Производительность нового агрегата — 347,2 тонны агломерата в час.

Новая аглофабрика оснащена девятнадцатью высокоэффективными природоохранными объектами. Каждая агломашина оборудована сероулавливающей установкой и системой рециркуляции аглогазов, что обеспечивает очистку всего объёма отходящих газов. Сероулавливающая установка состоит из двухсекционного электрофильтра (очистка от пыли) и башни абсорбции, использующей известковый раствор (отчистка от сернистых соединений). Сероулавливающие установки обеспечивают очистку до 2,5 млн м3/час аглогазов с эффективностью 99% по пыли и 98% по диоксиду серы. Кроме того, в комплексе природоохранных сооружений фабрики — одиннадцать аспирационных систем с эффективностью очистки более 99%, улавливающих производственную пыль, которая возвращается в производство агломерата. Установка утилизации, в полном объёме перерабатывает образующийся шлам сероулавливающих установок — с получением из него товарного гипса. Система оборотного водоснабжения аглофабрики позволяет осуществлять сбор, отвод и повторное использование сточных вод с промышленной площадки.

Ввод в работу новой аглофабрики позволит вывести из эксплуатации физически и морально устаревшее оборудование агломерационной фабрики № 4. В результате удастся достичь: сокращения выбросов пыли в два раза (на 2,1 тыс. тонн в год), диоксида серы — в четыре раза (на 3,5 тыс. тонн в год), бензапирена — в 16 раз; сокращения сбросов загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения на 600 тонн в год; сокращения размещения в шламохранилище № 2 технологических отходов аглоцеха на 13,75 тыс. тонн в год.

При полной загрузке производительность пятой аглофабрики составит 5,5 млн тонн стабилизированного охлажденного агломерата в год, что позволит обеспечить доменный цех ММК высококачественным сырьем и повысить эффективность агло-доменного производства. Благодаря экологическим объектам новой аглофабрики улучшатся условия труда работников агломерационного производства ММК.

Генеральными подрядчиками строительства стали АО «ПО Монтажник», ОАО «Прокатмонтаж», ООО «Строительный комплекс», ООО «Маглин», ООО «ОКС»; генеральным проектировщиком комплекса выступило ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ».