Китай и США возобновляют консультации по торгово-экономическим вопросам
Пекин, 19 июля, 2019, 21:26 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах о выработке торгово-экономического соглашения между Китаем и США, провел телефонный разговор с руководителями американской делегации — официальным представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Ствином Мнучином,сообщает 19 июля Синьхуа.
В разговоре, который прошел по инициативе американской стороны, произошел обмен мнениями о путях и способах реализации договоренностей, которые достигнуты в Осаке во время встречи на полях саммита «Группы двадцати» лидеров двух стран Си Цзиньпина и Дональда Трампа.
В обсуждении повестки переговоров, в ходе которого стороны договорились о проведении новых полноценных консультаций, также принял участие министр коммерции КНР Чжун Шань.