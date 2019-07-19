Пекин, 19 июля, 2019, 21:26 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах о выработке торгово-экономического соглашения между Китаем и США, провел телефонный разговор с руководителями американской делегации — официальным представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Ствином Мнучином,сообщает 19 июля Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

В разговоре, который прошел по инициативе американской стороны, произошел обмен мнениями о путях и способах реализации договоренностей, которые достигнуты в Осаке во время встречи на полях саммита «Группы двадцати» лидеров двух стран Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

В обсуждении повестки переговоров, в ходе которого стороны договорились о проведении новых полноценных консультаций, также принял участие министр коммерции КНР Чжун Шань.