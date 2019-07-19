В Калужской области гендиректора УК обвиняют в гибели трёх человек
Обнинск, Калужская область, 19 июля, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Генеральный директор управляющей компании предстанет перед судом в Обнинске Калужской области. Правоохранители обвиняют женщину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности трем лицам вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»), сообщили 19 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
По версии следствия, обвиняемая халатно выполняли свои обязанности при осуществлении эксплуатационного контроля за техническим состоянием общежития на улице Победы № 19. В здании, в котором располагается управляющая компания, имеются общие кухни с выходом на балконы. 1 сентября 2018 года мужчина и две женщины вышли на балкон, расположенный на четвертом этаже. Одна из женщин присела на перила балкона, а мужчина, возможно желая напугать ее, схватился за перила и стал их расшатывать. Внезапно ограждение балкона опрокинулось, и три человека, находившиеся на балконе, упали вниз на асфальт. В результате падения мужчина умер на месте происшествия, а обе женщины, одна из которых была беременной, скончались в больнице.
Между тем на допросе гендиректор заявила, что лично проводила визуальные осмотры здания с улицы и таким образом оценивала техническое состояние балконов общежития. Однако следствие считает, что руководитель коммунальной организации халатно подошла к выполнению своих служебных обязанностей, что в итоге и привело к гибели людей. Согласно предъявленному следствием обвинению суд может лишить женщину свободы сроком до четырёх лет.