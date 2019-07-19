Обнинск, Калужская область, 19 июля, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Генеральный директор управляющей компании предстанет перед судом в Обнинске Калужской области. Правоохранители обвиняют женщину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности трем лицам вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»), сообщили 19 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Здание общежития, где произошло происшествие.

По версии следствия, обвиняемая халатно выполняли свои обязанности при осуществлении эксплуатационного контроля за техническим состоянием общежития на улице Победы № 19. В здании, в котором располагается управляющая компания, имеются общие кухни с выходом на балконы. 1 сентября 2018 года мужчина и две женщины вышли на балкон, расположенный на четвертом этаже. Одна из женщин присела на перила балкона, а мужчина, возможно желая напугать ее, схватился за перила и стал их расшатывать. Внезапно ограждение балкона опрокинулось, и три человека, находившиеся на балконе, упали вниз на асфальт. В результате падения мужчина умер на месте происшествия, а обе женщины, одна из которых была беременной, скончались в больнице.

Между тем на допросе гендиректор заявила, что лично проводила визуальные осмотры здания с улицы и таким образом оценивала техническое состояние балконов общежития. Однако следствие считает, что руководитель коммунальной организации халатно подошла к выполнению своих служебных обязанностей, что в итоге и привело к гибели людей. Согласно предъявленному следствием обвинению суд может лишить женщину свободы сроком до четырёх лет.