Магнитогорск, Челябинская область, 19 июля, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что серьезно ограничивать рост цен на моторное топливо в стране было бы неправильно. Об этом глава государства заявил сегодня, 19 июля, на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с работниками новой аглофабрики Магнитогорского металлургического комбината

Путин считает, что искусственное сдерживание цен на моторное топливо приведет к торможению развития нефтепереработки в стране.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — сказал президент России.

Российский лидер также подчеркнул, что сейчас рост цен на моторное топливно ниже уровня инфляции в стране.

В Магнитогорске президент Путин принял участие в запуске в эксплуатацию второй очереди агломерационной фабрики № 5. Он поздравил всех с успешным запуском и по просьбе собравшихся оставил на память свой автограф на информационном стенде, расположенном на главном посту управления производством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение между правительством и крупнейшими нефтеперерабатывающими компаниями о заморозке цен на моторное топливо перестало действовать.